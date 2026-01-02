Almanacco Storico Ossolano 2026, la presentazione in Vigezzo

Sarà presentato sabato 3 gennaio alle 17.30 nel salone parrocchiale di Toceno l’edizione 2026 dell’Almanacco Storico Ossolano, edito dalla libreria Grossi di Domodossola. Giunto alla sua 33esima edizione, il libro raccoglie ogni anno storie, curiosità e tradizioni del territorio ossolano. A Toceno un incontro con gli autori.
