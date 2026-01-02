 / Eventi

02 gennaio 2026, 09:30

Formazza, un pomeriggio di fantasia e creatività per i bambini

Un laboratorio creativo per i bimbi dai 3 ai 10 anni nel magico mondo incantato di Vera

Il mondo incantato di Vera apre le porte alla fantasia con “Bimbi a Colori”, un laboratorio creativo pensato per stimolare l’immaginazione e la manualità dei più piccoli.

Tra colori, forme e attività divertenti, i bambini potranno esprimere liberamente la loro creatività in un ambiente accogliente e gioioso.

L’appuntamento è per sabato 3 gennaio, dalle 15 alle 17, presso la Biblioteca comunale di Ponte.
Il laboratorio è rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni ed è un’occasione speciale per condividere un pomeriggio di gioco creativo, socializzazione e scoperta.

