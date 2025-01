Nel 2024 aumentati gli interventi dei Vigili del fuoco per dissesti idrogeologici: sono stati 280

Sono stati oltre 3160 gli interventi effettuati dal Comando dei Vigili del fuoco Verbano Cusio Ossola nel 2024 sul territorio provinciale, 1000 dei quali per soccorso a persona, 280 per incendi ed esplosioni, 280 per dissesti idrogeologici e 220 per incidenti stradali.



Rispetto all'anno 2023 è stato effettuato in totale un numero maggiore di interventi, ma c'è stata una riduzione degli incendi e degli incidenti stradali, mentre sono aumentati gli interventi legati ai dissesti idrogeologici.



Sono stati invece 14 gli interventi effettuati il primo giorno dell' anno 2025 (il doppio di quelli effettuati il primo gennaio 2024), la quasi totalità per incendi, alcuni dei quali riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno.