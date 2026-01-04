Polizia Stradale: il bilancio nazionale delle attività 2025 tra controlli, sanzioni e sicurezza

La polizia stradale ha divulgato il consuntivo delle attività svolte nel 2025. Nell’anno appena trascorso sono state impiegate per il controllo di strade e autostrade 423.328 pattuglie che hanno controllato 2.014.439 persone e contestato 1.602.794 infrazioni.

Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 462.312. Sono state ritirate 63.537 patenti di guida e 41.788 carte di circolazione. Sono stati infine decurtati 2.794.271 punti patente.

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 821.444, di cui 11.126 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti sono stati 1.469.

Nelle 180 tratte autostradali, pari a 1.800 chilometri, la Polizia stradale controlla la velocità media attraverso il “tutor” e, dal 1° gennaio al 31 dicembre, ha rilevato 362.792 infrazioni per superamento dei limiti di velocità.

Sono proseguiti i controlli nel settore del trasporto professionale che ha portato al controllo di 334.439 veicoli pesanti, accertando 490.972 infrazioni.

Particolarmente efficace è stata anche l’attività di polizia giudiziaria, che ha consentito di assicurare alla giustizia complessivamente 16.823 persone di cui 735 arrestate e 16.088 denunciate in stato di libertà. Oltre 2.800 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrate.

Gli esercizi pubblici controllati sono stati 4.644 di cui 1.496 autofficine, 1.078 autorivendite, 252 autoscuole, 450 carrozzerie, 406 agenzie di pratiche automobilistiche, 92 autodemolizioni e 870 altri esercizi. 1.933 sono state le infrazioni rilevate di cui 1.632 per le quali è prevista una sanzione amministrativa e 301 di rilevanza penale.

Nel corso dell’anno appena trascorso le attività operative, con l’impiego di 907 pattuglie, hanno permesso di sottoporre a controllo complessivamente 3.522 veicoli adibiti al trasporto di rifiuti, accertando 3.830 infrazioni per un importo delle sanzioni pari a 2.292.533,54 euro.

Risultati positivi anche sul piano della cooperazione con altri Stati. È stata consolidata la cooperazione per lo svolgimento di pattugliamenti congiunti in ambito transfrontaliero con la Svizzera e la Slovenia.

A tal riguardo nel corso del 2025 si sono svolti 45 servizi congiunti in Svizzera, di cui 24 nel Cantone Ticino, 12 nel Cantone dei Grigioni e 9 nel Cantone Vallese che hanno portato al controllo di 758 veicoli, 1023 persone e alla rilevazione di 209 infrazioni al codice della strada.

Inoltre, nell’ambito della cooperazione con le autorità slovene sono stati effettuati 13 servizi congiunti finalizzati al controllo dei veicoli trasportanti merci e passeggeri, e alla verifica dello stato psico-fisico dei conducenti, nell’ambito dei quali sono stati controllati 416 veicoli e rilevate 189 infrazioni al codice della strada.

Di particolare rilievo la collaborazione con l’autorità europea del lavoro (Ela), nel cui ambito, sono state effettuate 3 operazioni congiunte rispettivamente a Tarvisio (Udine), a Vilnius (Lituania) e a Milano, finalizzate al controllo del traffico commerciale, che hanno visto la partecipazione oltre che delle autorità di polizia, delle autorità dei trasporti e delle autorità del lavoro di Austria, Belgio, Croazia, Francia, Lituania e Slovenia. Nell’ambito di queste operazioni, sono stati controllati 112 veicoli e rilevate 155 infrazioni al codice della strada.