Crans Montana, il Codacons depositerà un esposto per strage

Il Codacons depositerà nelle prossime ore un esposto alla Procura della Repubblica di Milano, chiedendo di valutare l’ipotesi di strage in relazione alla tragedia che ha coinvolto un gruppo di giovani in Svizzera, dove una serata in un locale notturno si è trasformata in un dramma con vittime e numerosi feriti. Lo fa sapere l'associazione in una nota, scrivendo che "secondo le prime ricostruzioni e le notizie emerse nelle ultime ore, i proprietari del locale risulterebbero indagati per ipotesi di reato legate all’accaduto. Tuttavia, alla luce degli elementi finora noti – eccessiva affluenza, assenza o inadeguatezza delle uscite di sicurezza, gravi criticità nelle vie di fuga e una gestione dell’emergenza del tutto insufficiente – il Codacons ritiene doveroso valutare fattispecie ben più gravi rispetto all’omicidio colposo".

L'associazione rileva che "in presenza di condizioni strutturali e organizzative che avrebbero reso altamente prevedibile e concreto il rischio per l’incolumità di un numero elevato di persone, non può escludersi, secondo l’associazione, la configurabilità del reato di strage, fondato su condotte omissive e gravemente imprudenti che avrebbero trasformato il locale in una trappola mortale" e chiede inoltre che l’accaduto "rappresenti un monito anche per l’Italia, con controlli più stringenti su capienze, autorizzazioni, piani di emergenza e uscite di sicurezza nei locali di intrattenimento, soprattutto in occasione di eventi ad alta affluenza".