 / Cronaca

Cronaca | 05 gennaio 2026, 08:15

Scivola sul ghiaccio all'Alpe Devero, soccorsa nella notte escursionista di Tradate

Intervento del Soccorso Alpino in Val Vallaro: ferita una donna di 57 anni

Scivola sul ghiaccio all'Alpe Devero, soccorsa nella notte escursionista di Tradate

Alle 22.50 della scorsa notte è scattato l’intervento della stazione di Baceno del Soccorso Alpino per una donna di 57 anni, residente a Tradate, rimasta ferita dopo una scivolata sul ghiaccio nella zona della Val Vallaro, la valle che da Crampiolo scende verso l’Alpe Devero. La donna ha riportato la frattura di una caviglia. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 00.30 con l’affidamento della paziente all’ambulanza per il trasferimento alle cure mediche.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore