Scivola sul ghiaccio all'Alpe Devero, soccorsa nella notte escursionista di Tradate

Alle 22.50 della scorsa notte è scattato l’intervento della stazione di Baceno del Soccorso Alpino per una donna di 57 anni, residente a Tradate, rimasta ferita dopo una scivolata sul ghiaccio nella zona della Val Vallaro, la valle che da Crampiolo scende verso l’Alpe Devero. La donna ha riportato la frattura di una caviglia. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 00.30 con l’affidamento della paziente all’ambulanza per il trasferimento alle cure mediche.