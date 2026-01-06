L'ex scuderia di Villa Caselli diventa un'attività di ristorazione: si cerca un gestore

Il comune di Masera è alla ricerca di un soggetto privato per la gestione di un’attività commerciale all’interno dell’ex scuderia di Villa Caselli. Lo storico edificio, recentemente ristrutturato grazie ai fondi del progetto Aree Interne, è dunque pronto ad una nuova vita, diventando sede di un’attività di ristorazione e di ospitalità agrituristica.

La struttura, immersa nel parco della storica villa, dispone al piano terra di locali attrezzati per la ristorazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli ossolani, mentre al piano superiore sono state ricavate quattro camere per l’accoglienza dei visitatori.

L’amministrazione comunale ha deciso di affidare la gestione a un soggetto privato tramite gara pubblica, scegliendo l’offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando prevederà alcuni requisiti chiave: esperienza nel settore, un progetto gestionale di qualità, attenzione alla promozione dei prodotti locali e alla creazione di iniziative culturali, turistiche ed enogastronomiche. Tra gli obblighi richiesti anche l’organizzazione annuale di eventi aperti alla comunità e la realizzazione di un portale e‑commerce dedicato ai prodotti ossolani.

La concessione avrà una durata di nove anni, con un canone mensile che sarà definito nel bando. La procedura sarà avviata prossimamente, così da consentire l’insediamento del nuovo gestore già dai primi mesi del 2026.