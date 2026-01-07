Lupo avvistato a Domodossola: segnalazione in via Piave nella serata di ieri

Un lupo è stato avvistato nella serata di ieri, martedì 6 gennaio, nella periferia est di Domodossola, a breve distanza dal centro cittadino. La segnalazione riguarda via Piave, nel tratto compreso tra il bar SunSet e la rotonda dell’Eurospin, dove l’animale è stato notato mentre si muoveva lungo la carreggiata.

L’avvistamento è stato documentato con alcune fotografie scattate da un’auto in transito. Le immagini, seppur poco nitide, mostrano un animale dalle caratteristiche compatibili con quelle di un lupo. Secondo la ricostruzione, l’animale stava correndo in direzione nord e, probabilmente disturbato dai fari, si sarebbe spostato nei prati sulla destra, dirigendosi verso l’argine del fiume Toce.