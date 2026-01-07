Addio a Claudio Barna, poeta, scrittore e docente domese

Cordoglio in Ossola per la morte del professore, scrittore e poeta domese Claudio Barna. E' morto dopo una lunga malattia il 6 gennaio all'età di 67 anni ad Orta.

Barna laureato in lettere classiche è stato insegnante di lettere al Collegio Mellerio Rosmini e per vent’anni docente presso l’Università Vytautas Magnus di Kaunas in Lituania, dove ha tenuto Corsi di lingua e cultura italiana, di greco antico e di latino, di letterature classiche e di storia.

Ha collaborato attivamente con i seminari di Baltistica, retorica teorica, politica, sociale, semiotica e ha tenuto numerose conferenze sulla politica e la società dell’Europa occidentale e centro-orientale. In quel periodo è stato autore di progetti culturali e accademici per il rinnovamento dell’Università in Lituania, dopo la restaurazione dell’Indipendenza.Ha collaborato con numerosi professori locali e stranieri nella riorganizzazione dell’Università di Kaunas ha pubblicato 12 volumi di poesie e un romanzo.

Ritornato in Italia si è ritirato dagli impegni lavorativi per grave malattia. Ha scritto la prefazione al catalogo dell’artista Giuseppe Lusetti. “Come a una festa di compleanno” (pubblicato nel 2021 da Mnàmon, Milano) è l’ultimo libro di poesie di Claudio Barna.

"Claudio Barna poeta e scrittore di rara sensibilità - ricorda il critico d'arte e poeta Giuseppe Possa - è stato per molti una voce discreta e preziosa capace di illuminare con la sua parola il quotidiano e le inquietudini del nostro tempo e gli affetti. Il suo ultimo capolavoro “Come a una festa di compleanno” è un dono intenso lasciato agli amici e ai legami che hanno hanno accompagnato il suo cammino”.

Claudio Barna era affascinato dal pensiero del Beato Antonio Rosmini e da alcuni mesi era entrato a far parte dell'Associazione Amici di Rosmini. “Nell'imminenza del Natale – ricorda suor Maria Michela Riva presidente dell'associazione Amici di Rosmini con suor Ausilia Deriu – siamo andate a trovarlo e gli abbiamo portato una statua di Gesù Bambino ed è stato molto felice di ricevere questo dono. Questo dice come Claudio amasse Gesù e gli fosse sempre presente anche nella consapevolezza del suo grave stato di salute. Neanche un anno fa ci ha conosciuti come associazione, alla proiezione del film su Rosmini a Domodossola e ha espresso il desiderio di farne parte. La ricchezza che era per noi in vita (fu anche insegnante di lettere al Collegio) continui potenziata dalla vicinanza con Gesù”. Barna era stato inoltre un componente della Soms di Domodossola.

Il Santo Rosario sarà recitato giovedì 8 gennaio alle ore 17.30, mentre i funerali si svolgeranno venerdì 9 gennaio alle ore 14.30, presso la Collegiata di Domodossola.