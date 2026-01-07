Indennità di Pronto Soccorso: firmato l’accordo tra Regione Piemonte e sindacati

È stato firmato oggi al Grattacielo della Regione Piemonte l’accordo sull’indennità di Pronto Soccorso tra la Regione, Azienda Zero e le organizzazioni sindacali Cisl FP, Fials, Nursind e Nursing Up, sigle firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2022-2024. Un’intesa definita da tutte le parti coinvolte come “un grande risultato”.

A sottolinearlo sono stati l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi e i rappresentanti sindacali, che hanno evidenziato il valore dell’accordo raggiunto dopo un lungo confronto.

«L’accordo siglato – ha commentato l’assessore Riboldi – è il frutto di un lavoro articolato e di un dialogo costante con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale. Il nostro impegno ora prosegue verso una riforma complessiva che sappia dare risposte adeguate al personale sanitario, chiamato a operare in un contesto delicato e complesso».

Il nuovo accordo prevede l’incremento del valore delle indennità per tutti i beneficiari, con una differenziazione delle quote in base ai profili professionali, come stabilito dal contratto nazionale, e l’ampliamento della platea dei lavoratori interessati.

I nuovi importi decorreranno dal 1° gennaio 2024, con il riconoscimento degli arretrati. Complessivamente, saranno distribuite risorse per oltre 48 milioni di euro, provenienti da fondi ministeriali, riferite alle annualità 2024, 2025 e 2026.

Soddisfazione è stata espressa anche dalle organizzazioni sindacali firmatarie. «È un grande risultato e una risposta concreta al personale che opera quotidianamente in contesti difficili e complessi – dichiarano Alessandro Bertaina (Cisl FP), Francesco Coppolella (Nursind), Claudio Delli Carri (Nursing Up) e Daniele Baldinu (Fials) – ottenuto grazie alla volontà e al lavoro congiunto di entrambe le parti negoziali».