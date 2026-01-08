Truffe agli anziani: indagini anche in Ossola

Toccano anche in Ossola le indagini sulle presunte truffe agli anziani. Truffe che hanno portato i Carabinieri della Stazione di Stresa a denunciare a piede libero un uomo e una donna per due tentativi ia danni di persone anziane avvenuti a Baveno.

I militari hanno fermato uomo e una donna, prima che si dirigessero verso l’autostrada.

Le indagini si sono allargate anche all'Ossola – tra Domodossola e Villadossola - dopo che degli anziani erano stati contattati da qualcuno che voleva raggirarli. Alcune segnalazioni erano state ricevute dalle forze dell’ordine di Domodossola, che ora stanno raccogliendo informazioni perché suppongono che possa trattarsi della stessa coppia che è stata fermata a Baveno.