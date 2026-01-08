Apre a Piedimulera un ambulatorio per i pazienti rimasti senza medico di famiglia

Da lunedì 12 gennaio sarà attivo un nuovo ambulatorio a Piedimulera, in via Boiti 1, messo a disposizione dall’amministrazione comunale, riservato ai cittadini sprovvisti di medico di assistenza primaria (medici di famiglia) con la presenza di tre medici, ad accesso con prenotazione obbligatoria.

L’ambulatorio sarà aperto lunedì e giovedì, prenotando ai numeri 0323 541718 oppure 0323 541719 dalle 9.00 alle 20.00 nei giorni feriali. Il mercoledì, invece, è possibile contattare il numero 380 8641105 (dottor Damiano Delbarba).

Il Sindaco di Piedimulera Alessandro Lana commenta: “Questo è un primo importante passo per fornire un servizio ai cittadini rimasti senza medico di famiglia dopo il pensionamento dello scorso anno dei dottori Noce e Tonelli”.

Il direttore generale dell’Asl Vco Francesco Cattel sottolinea: “L’attivazione del nuovo ambulatorio a Piedimulera è uno degli obiettivi della direzione generale dell’Asl Vco per fronteggiare la problematica dei cittadini orfani di medici di assistenza primaria in attesa che dalla graduatoria, predisposta dalla regione Piemonte, possa arrivare qualche nuovo medico di famiglia da collocare nelle zone segnalate come carenti”.