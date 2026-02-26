Il Tribunale di Verbania resta in carenza di personale

Mentre si ‘corre’ verso il referendum sulla Giustizia, il Tribunale di Verbania resta in una situazione di perenne disagio per la carenza endemica di personale. Come già avevano denunciato il presidente Gianni Macchioni e il procuratore capo Alessandro Pepè nell’aprile 2025 nel corso di una conferenza stampa.

E’ passato quasi un anno e la situazione non è per nulla migliorata. Lo ha confermato, rispondendo ad una nostra domanda, il presidente del Tribunale, intervenuto mercoledì sera a Villadossola ad un dibattito sul referendum sulla Giustizia.

‘’Non è cambiato nulla – ha affermato Macchioni – tanto che siamo stati costretti ridurre le udienze penali. Gli uffici restano in carenza d’organico ". Ed ha di nuovo sciorinato i numeri del personale attualmente in servizio rispetto alla reale pianta organica, numeri che di fatto confermano una notevole mancanza di addetti.

Una situazione da anni in perenne e ontinuo aggravamento e che neppure in questi 10 mesi il Ministero è riuscito a colmare.

Intanto anche nel Vco continuano gli incontri sul referendumo sulla Giustizia.