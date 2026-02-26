Ornavasso al voto per l'ampliamento dei confini del Parco Val Grande

Nelle giornate del 22 e 23 marzo, i cittadini di Ornavasso saranno chiamati alle urne per una doppia tornata elettorale. Se, da un lato, voteranno come tutti gli italiani per il referendum costituzionale sulla giustizia, dall’altro i gli elettori del comune ossolano dovranno rispondere ad un secondo quesito, questa volta relativo ad un referendum consultivo comunale. Il quesito in questione riguarda il Parco Val Grande, in particolare l’ampliamento dell’estensione della superficie comunale all’interno del parco stesso.

L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Filippo Cigala Fulgosi, che nei giorni scorsi ha approvato il quesito che sarà sottoposto agli elettori. La dicitura che sarà presente sulla scheda è la seguente: “Considerate le varie esigenze di tutela ambientale, di manutenzione del territorio e di controllo della fauna, siete favorevoli a un eventuale ampliamento del perimetro del Parco Nazionale Val Grande con una porzione montana del territorio comunale di Ornavasso?”.

La votazione si tiene in concomitanza con il referendum nazionale alla giustizia: si vota domenica 22 marzo dalle 700 alle 23.00 e lunedì 23 marzo dalle 7.00 alle 15.00.