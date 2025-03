Terza Categoria, equilibrio totale: sei squadre raccolte in tre punti

Più equilibrato di così non si può. In questo momento è impossibile pronosticare chi vincerà il campionato di Terza Categoria, ci sono sei squadre che hanno praticamente tutte le stesse possibilitàdi farlo: dalla capolista San Maurizio alla Pregliese sesta (che in questo momento sarebbe addirittura fuori dai playoff) ci sono solo tre punti…

Il Montecrestese conquista una vittoria importante battendo 2-0 il Verbania Olympia, e sale al secondo posto in classifica insieme alla Mergozzese, portandosi a una sola lunghezza dal San Maurizio capolista. I biancoazzurri di Daoro hanno sbloccato la gara al 25' con Henzen, consolidando il risultato poco prima dell'intervallo grazie al gol di Bariletta. Una vittoria mai in discussione, che conferma il buon momento degli ossolani, in piena corsa per il primato.

Sale con prepotenza la Mergozzese, al quarto successo consecutivo, che vince 3-2 sul campo dell’Oleggio Castello. I lacuali hanno colpito con Giusto al 12’ e con la doppietta di Bossi, a segno al 42’ e al 78’, che ha permesso agli uomini di Pascale di portare a casa un successo fondamentale per la corsa ai vertici della classifica.

Continua anche il buon momento della Pregliese, che si impone in trasferta per 2-1 contro il Soccer Gattico Veruno. I gialloverdi, dopo un primo tempo chiuso in svantaggio (e coi padroni di casa che sciupano un rigore), ribaltano il risultato nella ripresa con Pastorelli al 65’ e con Oukid all’82’. Con questa vittoria, la terza consecutiva, i ragazzi di Lipari salgono a tre punti dalla vetta, pur restando in sesta posizione, in questo equilibratissimo campionato.

Giornata amara per la Virtus Crusinallo, che perde 1-0 sul campo del Valsessera e scivola dal secondo al quarto posto. Gli omegnesi hanno faticato a rendersi pericolosi, e pagano a caro prezzo un gol subito nel secondo tempo, senza riuscire a sfruttare la superiorità numerica nel finale. I cusiani interrompono così la loro striscia positiva e si ritrovano scavalcati dal Montecrestese e dalla Mergozzese.

Risultati:

San Maurizio - Armeno 1 - 1; Meina - Libertas Vaprio 5 - 1; Soccer Gattico Veruno - Pregliese 1 - 2; Oleggio Castello - Mergozzese 2 - 3; Montecrestese - Verbania Olympia 2 - 0; Valsessera - Virtus Crusinallo 1 - 0

Classifica:

San Maurizio 33 - Montecrestese 32 - Mergozzese 32 - Virtus Crusinallo 31 - Armeno 31 - Pregliese 30 - Oleggio Castello 24 - Meina 20 - Valsessera 19 - Libertas Vaprio 18 - Soccer Gattico Veruno 11 - Verbania Olympia 6