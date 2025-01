Prima Categoria, grande vittoria del Piedimulera a Momo

È ripartito il campionato di Prima Categoria, ma si è trattato di una ripartenza zoppa, visto il rinvio di due incontri per impraticabilità del campo: non si è infatti giocata la sfida salvezza tra Fondotoce e Agrano e la partita Quaronese - Virtus Villa. La sosta forzata dei biancoazzurri ossolani favorisce anche la prima mini fuga dell’anno, con il duo di testa Piedimulera e Gravellona San Pietro che si porta a +3 dal gruppo delle inseguitrici.

La capolista Piedimulera inizia alla grande il 2025, andando a prendersi tre punti pesantissimi in casa di un agguerrito Momo. I ragazzi di Poma sbloccano subito il risultato con Naggi, poi altre occasioni da ambo le parti fino al momento decisivo a metà ripresa: il portiere Ricotti è bravissimo a respingere il rigore di Bianco, e pochi minuti dopo ci pensa Inguscio ad applicare la dura legge del gol e a segnare il 2-0 che chiude i conti.

Soddisfatto mister Marco Poma: “Davvero una bella prestazione della squadra, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, andando in vantaggio e creando altre occasioni, l’unica pecca è stata non averle sfruttate. Nel secondo tempo abbiamo dovuto stringere i denti, è normale che sul campo del Momo, una diretta concorrente che in casa non aveva mai perso, un po’ devi soffrire... per fortuna Ricotti ha parato il loro rigore, altrimenti sarebbe potuta finire diversamente. Con il secondo gol abbiamo legittimato la vittoria, che comunque ritengo meritata: risultato importante su un campo che temevamo molto, ma il campionato è ancora molto lungo. Non parlo mai dei singoli, ma stavolta vorrei dare una nota di merito a Ricotti, sono contento perché oggi è stato decisivo e sta superando un periodo molto difficile a livello fisico, si merita queste soddisfazioni”.

Non è stata una gara facile nemmeno per l’altra capolista, il Gravellona San Pietro, che batte di misura l’ostico Carpignano al “Lucchini”. Gli arancioneri segnano la rete decisiva con il solito Bionda in apertura di ripresa: finisce 1-0 per i ragazzi di Agostini.

Stop inaspettato per il Bagnella di mister Izzillo, che dopo la vittoria nel recupero contro il Fondotoce cede per 1-2 in casa del Romagnano, che pure era reduce da un brutto finale di girone di andata. Non basta il gol del bomber Salzano per evitare il ko, gli omegnesi vedono allontanarsi la vetta della classifica.

La Cannobiese approfitta dello stop degli arancioneri e del rinvio del Villa per portarsi solitario in terza posizione, alle spalle delle due battistrada. I biancorossi regolano con un netto 3-1 la Serravallese, che pure era passata in vantaggio per prima dopo soli tre minuti, per poi subire la rimonta rabbiosa degli uomini di Pettinaroli. Le reti dei lacuali sono state siglate da Lillo, Petagine e Baffari.

Vittoria fondamentale per il Vogogna, che al “Bonomini” supera 4-3 il fanalino di coda Valduggia. Partita al cardiopalma, con un primo tempo scoppiettante: subito avanti gli ospiti, poi al decimo rigore per il Vogogna che Forni però spreca, e implacabile arriva il raddoppio vercellese al quarto d’ora. Partita che sembra stregata per i verdi di Castelnuovo, che però accorciano subito grazie ad un altro rigore, stavolta trasformato da Piccini. Non passano che due minuti e ancora Piccini firma il pari, e alla mezzora gli ossolani completano il sorpasso grazie al gol di Torricelli. Proprio alla fine della prima frazione arriva però il pareggio della Serravallese, e le squadre vanno al riposo sul punteggio di 3-3. La ripresa è meno spettacolare ma non mancano le occasioni da rete, e il sigillo decisivo porta la firma di Pettinaroli al ventesimo della ripresa: il Vogogna aggancia così Fondotoce e Varzese a quota 15 punti.

Proprio la Varzese si morde le mani per i punti persi a Sizzano, in una partita che i ragazzi di Chiaravallotti avevano iniziato benissimo: primo tempo esemplare e divedrini che vanno al riposo avanti di due reti, grazie a Tonossi e Bianchetti. I granata però devono subire il ritorno dei padroni di casa, che segnano su rigore in apertura di ripresa e ribaltano il risultato proprio al novantesimo: finisce 3-2 per i novaresi.

Risultati:

Fondotoce - Agrano Rinviata; Romagnano - Bagnella 2 - 1; Gravellona San Pietro - Carpignano 1 - 0; Momo - Piedimulera 0 - 2; Cannobiese - Serravallese 3 - 1; Vogogna - Valduggia 4 - 3; Sizzano - Varzese 3 - 2; Quaronese - Virtus Villadossola Rinviata

Classifica:

Gravellona San Pietro, Piedimulera 33 - Cannobiese 30 - Bagnella 29 - Virtus Villa 28 - Momo 27 - Quaronese 24 - Carpignano, Sizzano 22 - Romagnano 19 - Serravallese 16 - Fondotoce, Varzese, Vogogna 15 - Agrano 14 - Valduggia 9