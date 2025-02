La compagniadellozio racconta don Giuseppe Rossi in "Tutto me stesso"

Domenica 2 marzo alle 15.00 la chiesa di San Gottardo di Castiglione ospita “Tutto me stesso”, una nuova produzione teatrale della compagniadellozio dedicata al beato don Giuseppe Rossi. Lo spettacolo racconta la vita di questo eroico e giovane parroco, morto per restare accanto alla sua gente nel terribile inizio del 1945.

Don Giuseppe è un esempio di uomo retto e giusto, che accolse tutti e a tutti fece del bene in un periodo oscuro in cui il bene sembrava non esistere più. Un uomo di Dio che fece della parola che predicava un vero codice di vita. La sua proclamazione a beato lo sottolinea nella sua figura di martire, ma anche a laici e non credenti mette in luce un esempio di coerenza profonda e fedeltà alla propria missione.

La compagniadellozio ne indaga l'animo grazie al lavoro degli studiosi che ne hanno tracciato i tratti di vita e spiritualità, in un racconto che lo vuole mettere ancora in luce come un esempio di dedizione, carità vera e coraggio anche per il nostro mondo contemporaneo a volte smarrito e in cerca di luci che segnino il cammino del bene.

Lo spettacolo è scritto da Matteo Minetti, che ne è anche voce narrante insieme a Siria Giraldo e Matteo Morigi. L’evento è realizzato con il sostegno della Fondazione Crt, della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione Cariplo, in collaborazione con la parrocchia di San Gottardo.