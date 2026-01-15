 / Sanità

Sanità | 15 gennaio 2026, 17:40

Lega Giovani Vco: “No a Piedimulera, sì al potenziamento di Verbania e Domodossola”

Il coordinatore Simone Lecchi ribadisce la posizione del partito sul futuro della sanità provinciale

Sul dibattito relativo al futuro della sanità nel Verbano-Cusio-Ossola intervengono i giovani della Lega Vco. In una nota firmata dal coordinatore di Verbania, Simone Lecchi, viene ribadita la posizione del partito riguardo al mantenimento e al potenziamento degli ospedali Castelli di Verbania e S. Biagio di Domodossola.

«Nel primo Governo regionale Cirio, la Lega e l’allora assessore competente Icardi, insieme al centrodestra, si erano già pronunciati per il rafforzamento dei due presidi, stanziando 200 milioni di euro a fondo perduto – sottolinea Lecchi –. Oggi riaffermiamo la piena validità di quella scelta, che all’epoca non generò disaccordi».

Il coordinatore dei giovani del partito si dice contrario all’ipotesi, emersa negli ultimi giorni, di realizzare un nuovo ospedale a Piedimulera: «Non possiamo aspettare 10-15 anni per una nuova struttura, spendendo almeno il doppio rispetto a quanto servirebbe per ristrutturare e potenziare gli ospedali di Verbania e Domodossola». La nota conclude con un richiamo alla compattezza del partito sul tema: per Lecchi, le risorse e gli interventi dovrebbero concentrarsi sui due presidi esistenti, ritenuti strategici per l’assistenza sanitaria nel territorio provinciale.

comunicato stampa a.f.

