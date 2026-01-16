Un libro sulla famiglia Cagnola

Oggi - venerdì 16 gennaio - alle 17.30 la Cappella Mellerio di Domodossola ospiterà la presentazione del volume "La famiglia Cagnola. Sulle tracce di una bottega di pittori del Novarese", pubblicato da Booksystem nella collana Nuove ricerche di storia dell’arte novarese. Il libro, curato da Agostino Roncallo e Luca Di Palma, raccoglie gli atti della giornata di studi tenutasi a Verbania nel maggio 2024 e offre uno sguardo aggiornato sull’attività di Tommaso Cagnola e dei figli Giovanni, Francesco e Sperindio, protagonisti di un Rinascimento ancora legato alla tradizione tardogotica ma aperto alle influenze di Gaudenzio Ferrari.

Il volume ricostruisce per la prima volta, con una mappa dedicata, l’ampia geografia artistica della bottega, che ha lasciato affreschi e cicli pittorici in numerose chiese e oratori dell’Alto Piemonte, dalla bassa novarese fino all’Ossola e alla Valsesia. In particolare, i saggi approfondiscono opere conservate in siti come Viganale, Crodo, Baceno, Premia e Crevoladossola, analizzandole da un punto di vista stilistico, tecnico e iconografico.

Il libro non è solo una rassegna di opere, ma uno strumento di ricerca che apre nuove prospettive sul ruolo dei Cagnola nel panorama artistico tra XV e XVI secolo. L’ingresso all’evento, promosso dalla Fondazione Ruminelli, è libero e gratuito: un’occasione per conoscere meglio un patrimonio pittorico diffuso e spesso poco noto, ma fondamentale per comprendere l’identità culturale del territorio.