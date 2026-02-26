 / Cultura

Si inaugura in musica la nuova edizione della rassegna "Idee di marzo"

Domenica al teatro La Fabbrica di Villadossola un concerto dell'associazione SuoniAmo in ricordo di Sonia Zanola

Si inaugura domenica 1° marzo la nuova edizione della rassegna “Idee di marzo”, promossa dall’amministrazione comunale di Villadossola che propone una serie di incontri, spettacoli, concerti e percorsi di cura di sé allo scopo di valorizzare il contributo creativo e culturale delle donne alla vita della comunità. L’edizione 2026 della rassegna è dedicata a Sonia Zanola, tra le coordinatrici del progetto e insegnante villadossolese scomparsa prematuramente lo scorso maggio. A lei è dedicato anche il concerto inaugurale del festival, in programma il 1° marzo alle 18.00 presso la sala conferenze del teatro La Fabbrica, che vede protagonista il gruppo femminile dell’associazione SuoniAmo. La serata, intitolata “Itinerari tra suoni e memoria”, si concluderà con letture a cura di Assunta Zavettieri. Al termine un aperitivo conviviale.

