Si inaugura in musica la nuova edizione della rassegna "Idee di marzo"

Si inaugura domenica 1° marzo la nuova edizione della rassegna “Idee di marzo”, promossa dall’amministrazione comunale di Villadossola che propone una serie di incontri, spettacoli, concerti e percorsi di cura di sé allo scopo di valorizzare il contributo creativo e culturale delle donne alla vita della comunità. L’edizione 2026 della rassegna è dedicata a Sonia Zanola, tra le coordinatrici del progetto e insegnante villadossolese scomparsa prematuramente lo scorso maggio. A lei è dedicato anche il concerto inaugurale del festival, in programma il 1° marzo alle 18.00 presso la sala conferenze del teatro La Fabbrica, che vede protagonista il gruppo femminile dell’associazione SuoniAmo. La serata, intitolata “Itinerari tra suoni e memoria”, si concluderà con letture a cura di Assunta Zavettieri. Al termine un aperitivo conviviale.