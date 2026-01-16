Medici, nuovo pensionamento in Ossola: il dottor Alessandro La Creta cessa l'attività

Un nuovo pensionamento nell’ambito territoriale Ossola dell’Asl Vco: a partire dal 1° febbraio, il dottor Alessandro La Creta cesserà la sua attività di medico di assistenza primaria. Si aggrava ulteriormente, dunque, la situazione di carenza di medici di famiglia sul territorio del Vco, dove mancano nuove risorse che possano sostituire i professionisti che vanno in pensione.

I pazienti del dottor La Creta potranno ottenere l’assegnazione di un nuovo medico di famiglia attraverso la procedura online sul portale Salutepiemonte.it, nella sezione “Il mio medico”. Per effettuare il cambio di medico online è necessario essere in possesso di Spid o carta d’identità elettronica, oppure di un certificato digitale in formato Cns. Per i minori sono necessarie le credenziali Spid di entrambi i genitori. È possibile anche rivolgersi agli sportello del distretto territoriale di Domodossola (in via Scapaccino 47) il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.45 alle 15.45, il martedì e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

A causa della ormai sempre più grave carenza di medici di famiglia, l’Asl Vco ricorda ai pazienti che siano rimasti “orfani” di un medico che è possibile rivolgersi, per visite e impegnative, ai professionisti che hanno dato la propria disponibilità per l’assistenza primaria. Di seguito l’elenco dei medici che hanno aderito per l’ambito territoriale Ossola:

Dottoressa Elena Achilli: prenotazioni ai numeri 0324-491590 oppure 353-4308137 o all’indirizzo crevoladossola.cds@aslvco.it;

Dottor Francesco Bellia: prenotazione al numero 340-5221789 o all’indirizzo docbellia@gmail.com;

Dottoressa Roberta Chiolini: prenotazione al numero 0324-263977 o all’indirizzo robertachiolini@gmail.com;

Dottor Damiano Delbarba: prenotazione al numero 380-8641105 o all’indirizzo dottordelbarba@gmail.com;

Dottor Orazio Geraci: prenotazione ai numeri 0324-066397 (dal lunedì al mercoledì dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 15.00 alle 16.00) oppure 349-8065284 o agli indirizzi medicinadigruppovilladossola@gmail.com oppure geracistudiomedico@gmail.com;

Dottor Roberto Maglio: prenotazione al numero 334-9208513 o all’indirizzo maglio99@libero.it;

Dottor Gianfranco Manini: prenotazione al numero 349-3501145 o all’indirizzo gfmanini@libero.it;

Dottoressa Sara Pedretti: prenotazione al numero 351-5326414 o all’indirizzo studiomedicopedrettisara@gmail.com;

Dottoressa Maria Grazia Porcu: prenotazione al numero 351-5326414 o all’indirizzo mariagraziaporcu@virgilio.it.

I cittadini senza medico di famiglia possono anche rivolgersi al nuovo ambulatorio attivato a Piedimulera (in via Boiti 1), messo a disposizione dall’amministrazione comunale, che prevede la presenza di tre medici. Per accedervi è necessaria la prenotazione chiamando i numeri 0323-541718 o 0323-541719 nei giorni feriali dalle 9.00 alle 20.00, oppure il mercoledì al numero 380-8641105 (dottor Damiano Delbarba).