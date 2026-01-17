Cala la popolazione in Ossola ma ci cono comuni dove i residenti aumentano

Craveggia è uno dei comuni che più ha 'guadagnato' abitanti: 43 residenti in più in 4 anni

E’ calata di 391 abitanti la popolazione dei comuni che compongono il Consorzio Servizi Sociali dell’Ossola. Comuni che sono in tutto 32, poiché Vogogna, Pieve Vergonte, Premosello e Ornavasso fanno parte del Ciss del Verbano.

Nel 2021 i 32 comuni contavano 52390 abitanti. Al 31 dicembre 2024 erano 52049. Un saldo negativo che si evince dal piano programma approvato nell’ultima seduta assembleare del Consorzio.

Un calo che tocca quasi molti paesi, soprattutto le cittadine più grandi. Domodossola è scesa da 17783 a 17626, Villadossola da 6276 a 6264, Crevoladossola da 4517 a 4420. Ma anche altri paesi più piccoli hanno subito la stessa sorte.

Ci sono però comuni che crescono. Come Crodo (passata da 1406 a 1437 abitanti) Premia (da 541 a 565), Craveggia (da 759 a 802), Re (da 692 a 722), Santa Maria Maggiore (da 1284 a 1288), Toceno (da 728 a 750), Villette (da 273 a 275), Bognanco (da 186 a 197), Masera (da 1448 a 1485), Montecrestese (da 1249 a 1261), Trasquera (da 174 a 177). Trontano (da 1633 a 1655), Calasca Castiglione (da 567 a 580).

Tutto ciò in una provincia che al 31 dicembre 2024 registrava ‘’una popolazione residente di 153.201 abitanti. Sempre il rapporto del Ciss Ossola evidenzia per il 2025 la suddivisione per fasce d’età : 19.246 persone da 0 a 17 anni, 90.066 fra 18 e 64 anni, e circa 43.889 over 65. La popolazione anziana (65+) rappresenta quindi una quota significativa della popolazione totale, confermando che la VCO è tra le province più “anziane” del Piemonte. L’età media nella provincia è alta: secondo dati recenti, si attesta intorno ai 49-50 anni’’.

Al primo gennaio 2025, il Vco contava 10586 stranieri residenti: il 52,4 per cento europei, il 23,9 africani, il 14,6 asiatici, il 9 americani e lo 0,1 provenienti dall’Oceania.

Nello specifico, gli stranieri più presenti nel Vco sono gli ucraini (18,5 per cento), poi i rumeni (11,7), i marocchini (9), i cinesi (6,7) e gli albanesi (5,2).