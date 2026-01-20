Tessera sanitaria, nuove truffe online: il ministero avverte sui falsi messaggi di rinnovo

Negli ultimi giorni il Ministero della Salute ha lanciato un nuovo avviso di allerta rivolto ai cittadini italiani: in circolazione ci sono email false che riguardano il presunto rinnovo della tessera sanitaria. Si tratta di messaggi ingannevoli, studiati per sembrare comunicazioni ufficiali, ma che in realtà hanno l’obiettivo di sottrarre dati personali e sensibili a chi li riceve.

Le truffe funzionano in modo semplice ma efficace: chi apre l’email viene invitato a cliccare su un link che rimanda a un sito web fasullo, costruito per imitare l’aspetto delle piattaforme istituzionali. Qui, all’ignaro utente, viene richiesto di inserire numerose informazioni personali. I dati raccolti possono poi essere utilizzati per scopi illeciti, come la clonazione di documenti o la rivendita a terzi, con conseguenze potenzialmente gravi per la privacy e la sicurezza.

Il Ministero chiarisce con fermezza che non invia email contenenti link per il rinnovo della tessera sanitaria e che non richiede mai dati personali tramite moduli online non ufficiali. La tessera sanitaria, infatti, ha una validità di sei anni e viene rinnovata automaticamente alla scadenza, senza necessità di alcuna richiesta da parte del cittadino, a meno che non sia stata smarrita o rubata.

In questo contesto, l’unico modo per proteggersi è prestare la massima attenzione: non cliccare sui link sospetti, non fornire informazioni personali e verificare sempre le comunicazioni attraverso i canali ufficiali, come i siti web del Ministero della Salute o dell’Agenzia delle Entrate.