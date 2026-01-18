Milleproroghe, Uncem: "Stabilizzare per dieci anni l’uso del vicesegretario nei piccoli Comuni"

Nel decreto Milleproroghe è necessario rendere stabile, per il prossimo decennio, la possibilità di utilizzare la figura del vicesegretario nei Comuni fino a 5.000 abitanti, oppure fino a una popolazione complessiva di 10.000 abitanti nel caso di Comuni che abbiano stipulato convenzioni tra loro per l’ufficio di segreteria.

È la richiesta avanzata da Uncem, che ha nuovamente sottoposto a Parlamento e Governo un emendamento per consentire ai Comuni di garantire la continuità amministrativa quando la sede di segreteria risulta vacante, singola o convenzionata, e quando la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare è andata deserta, senza possibilità di assegnare un segretario reggente.

Nel dettaglio, Uncem propone di modificare al più presto l’articolo 16 ter, comma 9, del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, rendendo strutturale la possibilità di ricorrere al vicesegretario in assenza del segretario comunale.

Secondo l’associazione, la conferma di questa misura è fondamentale per evitare situazioni ormai sempre più frequenti, con segretari comunali costretti a seguire contemporaneamente 10, 15 o anche 20 Comuni, con evidenti difficoltà operative. Stabilizzare questa possibilità per i prossimi anni permetterebbe ai vicesegretari di continuare a lavorare efficacemente nei municipi e agli enti locali di mantenere un livello di operatività che oggi rischia di venire meno con la scadenza della norma.