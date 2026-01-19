Domodossola, da oggi parcometri di nuovo attivi

I parcometri a Domodossola da oggi, lunedì 19 gennaio, sono di nuovo attivi. A partire da lunedì 26 gennaio, invece sarà anche possibile pagare sia con Pos sia con la App. Finisce quindi il periodo di sosta gratuita 'forzata' dopo il cambio di gestione dei parcheggi a pagamento in centro città. Lo stop temporaneo al pagamento dei parcheggi blu era scattato il 1° gennaio, in seguito alla conclusione del contratto con Compark, la società che fino al 31 dicembre 2025 gestiva la sosta a pagamento in città.

Dall’inizio dell’anno le colonnine erano state sigillate e accompagnate da un avviso che annunciava la disattivazione dei parcometri e delle applicazioni collegate, come Easypark e Telepass, rendendo di fatto gratuiti tutti i parcheggi blu sul territorio comunale.

Al secondo piano del Municipio domese è anche aperto l'ufficio di City Green Light per poter sottoscrivere gli abbonamenti annuali e mensili. L'ufficio sarà aperto il martedì e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30.

Nei prossimi giorni, meteo permettendo, saranno anche rifatte le segnaletiche orizzontali,saranno installati i sensori e i cartelli luminosi che indicheranno i posti liberi nelle varie vie. Così come saranno posizionate le sbarre nei parcheggi cittadini come a d esempio quello di via Borgnis.

La società si è aggiudicata una concessione ventennale che comprende non solo la gestione integrata dei parcheggi a pagamento, ma anche la realizzazione di una nuova area di sosta nell’area dell’ex Macello, i cui lavori partiranno presumibilmente in primavera, e una serie di interventi di efficientamento energetico sul territorio comunale.