 / Attualità

Attualità | 18 gennaio 2026, 10:00

Cimamulera in festa per Sant’Antonio Abate

Celebrazioni religiose, momenti conviviali e tradizioni rinnovate grazie all’impegno dei volontari

Cimamulera in festa per Sant’Antonio Abate

Giornata di festa ieri, sabato 17 gennaio, a Cimamulera in occasione della ricorrenza di Sant’Antonio Abate, patrono degli agricoltori e protettore degli animali. 

La giornata si è aperta con la Santa Messa delle 7.00, alla quale ha partecipato anche il sindaco Alessandro Lana. Le celebrazioni sono poi proseguite con la Santa Messa solenne delle 10.30, seguita dalla processione, che ha visto la presenza dell’assessore Tonietti e dei consiglieri della frazione Felice e Da Ros.

Dopo il pranzo comunitario ospitato presso le ex scuole, il pomeriggio è stato animato dai vespri, dalla tombolata e, in chiusura, dalla tradizionale cena con la trippa paesana.

a.f.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore