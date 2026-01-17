Riapre la mensa dei poveri alla Cappuccina: si cercano volontari

Riapre a Domodossola la Mensa Solidale. Lo aveva annunciato il parroco don Vincenzo Barone durante la messa di Natale alle Cappuccina, sottolineando come la riapertura della mensa dei poveri fosse un suo sogno e un dono alla sua nuova parrocchia - quella di Sant’Antonio, “ereditata” dai frati cappuccini - e all’intera comunità di Domodossola.

Per il parroco, la mensa è “uno spazio dedicato all’accoglienza, al sostegno e alla condivisione, un sogno che torna a vivere grazie all’impegno di tanti”. Sarà dedicata a San Carlo Acutis, un giovane santo a cui don Vincenzo è “particolarmente devoto”.

Per permettere la ripartenza della mensa solidale, le parrocchie di San’Antonio e dei Santi Gervaso e Protaso sono alla ricerca di volontari e sostenitori che credano nella forza della solidarietà. Chi fosse interessato, può compilare il modulo (scaricabile dal sito della parrocchia o disponibile nel foglietto settimanale) per indicare la propria disponibilità. Il modulo compilato potrà essere poi consegnato in ufficio parrocchiale o in sacrestia dopo le messe.