Nuovo ospedale a Piedimulera, Pizzi: “La Regione certifica la volontà di chiudere Domodossola e Verbania”

La possibile localizzazione del nuovo ospedale del Verbano Cusio Ossola a Piedimulera - dove verrebbe previsto l’unico DEA della Provincia, concentrando tutte le risorse umane ed economiche – certifica la volontà di chiudere tutti i reparti degli Ospedali di Domodossola e Verbania.

Domodossola, pur essendo un centro dotato di servizi e collegamenti nel quale vi sono le condizioni per realizzare ogni scenario di riorganizzazione sanitaria - sia la realizzazione di un nuovo ospedale che la riqualificazione degli esistenti - si vedrebbe quindi penalizzata irrimediabilmente a favore di un’area spoglia a cinque chilometri di distanza da quella che ha proposto.

La storia di Domodossola vede l’Ospedale San Biagio come un fortissimo elemento identitario e un caposaldo dell’indotto economico. Di conseguenza, in qualità di Sindaco, ritengo naturale e istituzionalmente obbligatorio difendere il presidio ospedaliero cittadino da qualsiasi ipotesi di smantellamento che non poggi su valutazioni solidamente motivate e proporzionate: tale dovere riguarda non solo la tutela del diritto alla salute dei cittadini, ma anche le rilevanti ricadute economiche, occupazionali e di indotto che l’ospedale produce.

Dalla lettura della relazione del Politecnico emergono numerose perplessità, sia in merito al profilo metodologico sia in merito al livello di approfondimento. Per tali motivi ho già dato formale indicazione agli uffici comunali di procedere a un’analisi puntuale di tutti i dati contenuti nella relazione, con riferimento all’area di Domodossola ma anche alle altre aree prese in considerazione. Tale attività potrà prevedere, ove necessario, la richiesta e l’acquisizione di tutta la documentazione tecnica e amministrativa utile presso i Comuni e gli Enti coinvolti, al fine di disporre di un quadro conoscitivo completo ed evitare che eventuali criticità possano emergere solo in fasi successive, a procedure già avviate.

L’Amministrazione Comunale di Domodossola ritiene anche imprescindibile che la Regione Piemonte assicuri un serio e trasparente confronto preventivo - dati alla mano - con le amministrazioni coinvolte prima di assumere qualsiasi determinazione definitiva: procedere in assenza di un reale e documentato confronto non sarebbe coerente con i principi di leale collaborazione istituzionale e rischierebbe di esporre le scelte assunte a criticità sotto il profilo amministrativo, organizzativo e di sostenibilità nel tempo.

Non si chiudono gli ospedali alle comunità comunicandolo con roboanti annunci.



Lucio Pizzi



