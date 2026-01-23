 / FACEBOOK

Ospedale San Biagio, al via il rifacimento della pavimentazione del Dea da fine gennaio

Intervento dell’Asl Vco dal 26 gennaio al 27 marzo: lavori a fasi per non fermare l’attività e segnaletica per garantire l’accesso ai reparti

In un ottica di miglioramento dell’accoglienza e dell’umanizzazione nel Dea dell’ospedale San Biagio di Domodossola, l’Asl Vco ha programmato un intervento di rifacimento della pavimentazione. I lavori, in programma dal 26 gennaio al 27 marzo, saranno realizzati in diverse fasi e zone in modo da non compromettere l’attività sanitaria.

Per garantire l’accesso a tutti i reparti, verrà apposta l’opportuna segnaletica che consentirà agli utenti, durante il periodo dei lavori, di recarsi alla propria destinazione all’interno del presidio ospedaliero. Sottolinea l’Asl: “Ci scusiamo fin da subito per gli eventuali disagi che potranno eventualmente presentarsi ma l’intervento si è reso necessario per migliorare e rendere più accoglienti gli ambienti del Dea”.

