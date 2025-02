Druogno, l’acqua torna potabile: revocata l’ordinanza di bollitura

L'acqua torna potabile a Druogno, il sindaco revoca l'ordinanza - datata 15 febbraio - che vietava l'utilizzo dell'acqua per uso alimentare se non previa bollitura. La misura è rimasta in vigore in attesa delle verifiche sul funzionamento dell'impianto e sulla qualità dell'acqua. Lunedì 24 febbraio, quindi, la revoca del provvedimento che permette di utilizzare l'acqua potabile senza bollirla. «Il guasto occorso all'acquedotto comunale è stato riparato e le sorgenti soddisfano appieno il fabbisogno di acqua potabile sul territorio» si legge nell'ordinanza firmata dal primo cittadino, Marco Zanoletti.