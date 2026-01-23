Nuovo ospedale, Cirio: "A Verbania e Domodossola rimarranno delle Case di Comunità" VIDEO

L’ospedale unico del Vco si farà a Piedimulera, ma i presidi di Verbania e Domodossola rimarranno attivi. Ad assicurarlo è stato il presidente della regione Alberto Cirio, che nella mattinata di oggi - 23 gennaio - ha incontrato i sindaci nella sede della provincia al Tecnoparco. L’incontro era dedicato all’annoso problema dei lavori sulle strade statali del territorio, ma come prevedibile c’è stato spazio anche per alcune dichiarazioni del governatore in merito ad un tema ancor più annoso, quello della sanità.

“Abbiamo fatto una scelta importante - le parole di Cirio -. Chi governa deve decidere, ed è stato proprio questo territorio a chiedere alla regione di fare una scelta per l’ospedale nuovo e unico del Vco. Abbiamo quindi fatto una valutazione tecnica, affiancati dal Politecnico di Torino: la regione ha scelto quella che è la soluzione che tecnicamente e oggettivamente si è dimostrata più utile e idonea per questo territorio”.

Sottolinea il presidente: “Bisognava decidere dove farlo e lo abbiamo fatto: già nei prossimi giorni sottoporremo la proposta alla commissione consiliare del consiglio regionale del Piemonte, in modo che quest’ultimo possa votare definitivamente il nuovo ospedale unico del Vco”.

Cirio rassicura anche su un tema che è stato fin da subito sollevato su più fronti: il destino degli ospedali attualmente esistenti. “La scelta di Piedimulera non significa che non ci saranno due presidi ospedalieri a Verbania e Domodossola, che invece continueranno ad esistere come Case di Comunità. Nell’area del Verbano continuerà anche ad esistere un punto di primo soccorso garantito 24 ore su 24. La scelta è dunque quella di localizzare un nuovo ospedale, ma accanto ad un piano di medicina territoriale che l’assessore Riboldi sta portando avanti con la provincia e con i sindaci del territorio”.