Il musical di "Pinocchio" in scena a La Fabbrica

Sabato 24 gennaio il teatro La Fabbrica di Villadossola ospita un appuntamento speciale per grandi e piccini: il musical di “Pinocchio”, portato in scena dalla Compagnia Bit con la regia di Melina Pellicano. Ospiti speciali i noti comici Pino e gli Anticorpi, che saranno sul palco nel ruolo del Gatto e la Volpe. Lo spettacolo va in scena con una doppia replica, alle 17.00 e alle 21.00.

Pinocchio è la rappresentazione della vita, pura e senza filtri. È caos, istinto, come l’infanzia che esplode di curiosità e voglia di scoprire il mondo. Ecco perché, sul palco, a interpretare il burattino ci sarà un bambino: proprio perché Pinocchio, come un bambino, rappresenta la forza primordiale di chi nasce libero, senza regole, e impara a fare i conti con i limiti, con la responsabilità, con il crescere. Pinocchio bambino è un inno alla libertà e alla sua energia travolgente.

Il teatro mette a disposizione una promozione: due biglietti al prezzo di uno, con prenotazione tramite WhatsApp al numero 375 587 6301.