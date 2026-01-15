Riparte con l'assemblea dei soci l'attività de La Cinefoto

Riparte con il nuovo anno l’attività de La Cinefoto di Domodossola. Il primo appuntamento è con l’assemblea di soci, in programma venerdì 16 Gennaio9. Nella stessa serata verranno presentati i risultati del concorso Fiaf FotoDigit al quale l’associazione ha partecipato collettivamente.

Poi il via alle serate culturali venerdì 23 Gennaio con il fotografo e videomaker professionista Kaan Marko Kizil, nato a Milano e cresciuto a Romentino, piccolo centro in provincia di Novara, immerso nel Parco Naturale della Valle del Ticino. ‘’È proprio qui che è nata e si è formata la sua identità – dicono a La Cinefoto - a contatto diretto con la natura e con la fauna selvatica. Fin da bambino ha passato ore a osservare gli animali, i loro comportamenti e le loro abitudini. Con il tempo, quella che era una semplice curiosità si è trasformata prima in passione e poi in un vero e proprio lavoro. Oggi viaggia in diverse parti del mondo per documentare la fauna selvatica, raccontandone storie e accompagnando le persone nell’osservazione delle specie nei luoghi che attraversa. Negli ultimi anni sta sviluppando un interesse sempre più profondo per gli ambienti artici, una terra che sente particolarmente vicina e che continua ad affascinarlo.

“Sguardi Selvaggi” è una raccolta di immagini di fauna incontrata durante i suoi viaggi, ma vuole essere soprattutto un esercizio di empatia: attraverso sguardi, azioni e posture l'autore cerca di indagare ciò che queste magnifiche creature provano a comunicarci, scoprendo quante cose si possano dire senza pronunciare una sola parola.