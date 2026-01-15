 / Associazioni

Riparte con l'assemblea dei soci l'attività de La Cinefoto

Venerdì 16 gennaio primo appuntamento per gli amanti della fotografia, poi il 23 toccherà al professionista Kaan Marko Kizil con la raccolta ''Sguardi selvaggi''

Riparte con il nuovo anno l’attività de La Cinefoto di Domodossola. Il  primo appuntamento è con l’assemblea di soci, in programma venerdì 16 Gennaio9. Nella stessa serata verranno presentati i risultati del concorso Fiaf  FotoDigit al quale l’associazione ha partecipato collettivamente.

Poi il via alle serate culturali venerdì 23 Gennaio con il fotografo e videomaker professionista Kaan Marko Kizil, nato a Milano e cresciuto a Romentino, piccolo centro in provincia di Novara, immerso nel Parco Naturale della Valle del Ticino. ‘’È proprio qui che è nata e si è formata la sua identità – dicono a La Cinefoto -  a contatto diretto con la natura e con la fauna selvatica. Fin da bambino ha passato ore a osservare gli animali, i loro comportamenti e le loro abitudini. Con il tempo, quella che era una semplice curiosità si è trasformata prima in passione e poi in un vero e proprio lavoro. Oggi viaggia in diverse parti del mondo per documentare la fauna selvatica, raccontandone storie e accompagnando le persone nell’osservazione delle specie nei luoghi che attraversa. Negli ultimi anni sta sviluppando un interesse sempre più profondo per gli ambienti artici, una terra che sente particolarmente vicina e che continua ad affascinarlo. 

“Sguardi Selvaggi” è una raccolta di immagini di fauna incontrata durante i suoi viaggi, ma vuole essere soprattutto un esercizio di empatia: attraverso sguardi, azioni e posture l'autore cerca di indagare ciò che queste magnifiche creature provano a comunicarci, scoprendo quante cose si possano dire senza pronunciare una sola parola.

re.ba.

