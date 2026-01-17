La biblioteca Contini ospita una mostra sui diritti umani

È ststs inaugurata venerdì 16 gennaio la mostra “Dichiarazione universale dei diritti umani”, promossa dal comitato Ossola “Ferma il riarmo” e allestita alla biblioteca civica Contini di Domodossola, che rimarrà aperta fino al 24 gennaio.

In un periodo storico caratterizzato da guerre e massacri di civili in Europa, in Africa e nell'est del Mediterraneo, c'è un forte senso di smarrimento - spiegano gli organizzatori -. Il futuro ci fa paura. La logica di contrapposizione dei blocchi e della deterrenza armata si fa sempre più strada. La logica del più forte sembra l'unica modalità per affrontare i conflitti. Lo sterminio di civili inermi, il dispendio di ingenti risorse economiche e la devastazione del nostro Pianeta continuano, malgrado le grandi mobilitazioni degli ultimi anni. In questo scenario, c'è chi ostinatamente porta avanti iniziative che tengono conto della dignità degli esseri umani, da quelli che vivono in contesti di guerra a quelli che lasciano la propria terra per un futuro migliore. Hanno come faro la Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1948, all'indomani della fine della seconda guerra mondiale allo scopo di scongiurare altri conflitti di quella portata”.

La mostra vede esposte 15 stampe realizzate dagli alunni del liceo artistico Gobetti di Omegna, con la tecnica della linoleografia, aventi come tema alcuni articoli della dichiarazione universale dei diritti umani. Nell’ambito della mostra, venerdì 24 gennaio alle 17.30 è in programma un approfondimento in cui interverranno il professor Paolo Naso dell’università La Sapienza di Roma e due attiviste della Ong Mediterranea Saving Humans.