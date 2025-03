Montecrestese, il sogno è la promozione

Andato in archivio il derby di domenica scorsa in casa della Pregliese, l’allenatore del Montecrestese, Davide Daoro, fa un primo bilancio del campionato in corso e delinea gli obiettivi per un finale di stagione che si preannuncia intenso.

Che derby è stato domenica scorsa?

“Una discreta partita, con una bella cornice di pubblico. Tutto sommato il pareggio è giusto, noi forse ai punti meritavamo qualcosa in più, ma a loro è stato annullato un gol in maniera molto dubbia. È stata un match con la giusta dose di agonismo ma vorrei sottolineare la massima correttezza da ambo le parti, anche le due espulsioni sono state secondo me eccessive”.

Chi vincerà il campionato?

“Non lo sa nessuno! Ma il problema non è tanto chi lo vincerà, ma il fatto è che una delle sei pretendenti non farà nemmeno i playoff, e non arrivarci dopo un campionato così sarebbe veramente una beffa. Noi ci crediamo e ci proviamo, a inizio stagione nessuno ci ha chiesto niente, ma è chiaro che io e i ragazzi speravamo di raggiungere questo traguardo, e ora rimanere fuori farebbe male. Delle sei squadre in lotta noi e la Virtus Crusinallo siamo un po’ le sorprese, le altre quattro sono dove dovevano essere, mentre l’Oleggio Castello ha reso sotto le aspettative”.

Come giudichi il calendario delle ultime quattro giornate?

“Difficile da dire, ogni giornata c’è qualche scontro diretto, e poi in tutta la stagione si è visto che è facile perdere punti anche con le squadre che stanno dietro. Per noi la partita di domenica prossima contro la capolista Mergozzese conterà molto, perché se dovessimo vincere saremmo primi o secondi, mentre se perdessimo dovremmo dire addio alla possibilità di vittoria del campionato, e concentrarci solo sull’obiettivo playoff. Contiamo anche sul sostegno del pubblico, che nelle ultime settimane è cresciuto: ci fa molto piacere che la gente si riavvicini alla squadra del paese”.