Premosello, la minoranza attacca: "Maggioranza in crisi profonda, il paese è paralizzato"

“Il gruppo consiliare di minoranza lista civica Colloro-Premosello-Cuzzago prende atto del documento protocollato in comune di Premosello-Chiovenda da parte della consigliera Deregibus pochi giorni fa: un documento che scoperchia il vaso di Pandora sulle dinamiche all'interno della maggioranza”. Così, in una nota, il capogruppo di minoranza Andrea Monti. Che prosegue: “Non si tratta più di normali differenze di vedute ma di una crisi politica strutturale. Ci chiediamo se esista ancora una maggioranza. Quando emergono crisi di questo genere che interessano, peraltro, una maggioranza che ha perso esponenti di spicco in questi anni, viene meno anche la stabilità amministrativa. Ogni provvedimento diventa incerto, ogni decisione frutto di equilibri precari e compromessi al ribasso. Questa non è programmazione, è sopravvivenza politica. Ancora più sorprendente è l’atteggiamento di chi, pur manifestando malumori e dissenso, continua a restare al proprio posto. Se non si condividono più le scelte politiche dell’amministrazione, il senso di responsabilità dovrebbe tradursi in atti conseguenti. Il paese non può restare ostaggio di tensioni interne e giochi tattici. I cittadini meritano chiarezza e trasparenza. Se non esiste più una maggioranza coesa è doveroso prenderne atto senza ulteriori rinvii. Continuare così significa condannare il nostro comune ad una sostanziale paralisi amministrativa che danneggia l’intera comunità. Per queste ragioni riteniamo che l’unica scelta seria e rispettosa nei confronti dei nostri concittadini sia fare chiarezza da parte dei soggetti coinvolti anche attraverso una presa di posizione da parte del sindaco il quale, a nostro avviso, dovrebbe acquisire la piena consapevolezza di quanto sta accadendo e prendere la decisione conseguente. Quando una maggioranza è in profonda crisi, devono tornare a decidere i cittadini. Siamo sbalorditi che, in questo clima, si siano assunte decisioni fondamentali per il nostro comune (vedi esternalizzazione della Riss) . La comunità merita stabilità, responsabilità e verità. Adesso”.