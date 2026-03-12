Parcheggi a pagamento, il gruppo Partecipazione Attiva chiede chiarimenti al sindaco

Si torna a parlare di parcheggi a pagamento a Domodossola. Sul tema, il gruppo consiliare Partecipazione Attiva - formato dai consiglieri Domenico Capristo e Alberto Virgili - ha presentato un’interrogazione al sindaco e alla giunta per chiedere delucidazioni.

I consiglieri sottolineano che “nelle vie Gramsci, piazza Matteotti, corso Ferraris, corso Moneta, via Galletti, via Marconi, via Binda, via Cadorna vi sono solo stalli di sosta a pagamento (“strisce blu”) e che tali vie risultano fuori dal centro storico, oltre che che i parcheggi gratuiti consono vicini ai parcheggi a pagamento”. Inoltre, “la norma vigente prevede l’obbligo di riservare adeguate aree destinate a parcheggio gratuito nelle immediate vicinanze delle zone a pagamento, salvo specifiche eccezioni e la scelta incide sulla fruibilità dei servizi e delle attività presenti nella zona”.

Capristo e Virgili sottolineano poi che “Numerosi cittadini hanno segnalato disagi in merito”. Per tutte queste premesse, i consiglieri di Partecipazione Attiva interrogano il sindaco su diversi punti: “Quale atto deliberativo ha disposto l’istituzione degli stalli a pagamento nelle vie sopra indicate; quali siano le motivazioni tecniche e di interesse pubblico (viabilità, rotazione, sicurezza ecc.) poste a fondamento della decisione; se sia stata effettuata una valutazione comparativa tra posti auto a pagamento e posti gratuiti nell’area interessata; se l’amministrazione ritenga adeguata e proporzionata l’attuale dotazione di parcheggi gratuiti nelle vicinanze; se saranno introdotti permessi gratuiti o agevolati per i residenti; se intenda valutare una revisione della disciplina della sosta della zona”.