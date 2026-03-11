Aree interne, il Pd incalza: “Valle Antrona sempre più senza servizi”

Il Coordinamento ossolano del Partito Democratico torna sul tema delle Aree Interne e dei progetti sul territorio che, come si leggeva in una prima nota dei dem, non sarebbero stati mai iniziati o portati a termine. Una tesi smentita poi dall’Unione Montana delle Valli dell’Ossola, tramite un’altra nota a firma del vicepresidente Filippo Cigala Fulgosi. Oggi arriva una controreplica da parte del Pd, che torna a chiedere chiarimenti e a denunciare, in particolare, la costante perdita di servizi essenziali a cui la Valle Antrona sembra destinata. Di seguito il testo integrale del comunicato.

“Sulla questione delle Aree Interne e dei suoi 12 milioni di finanziamento, il Partito Democratico di Villadossola aveva iniziato a chiedere chiarimenti già nel gennaio 2022, appena tre mesi dopo la firma dell'accordo di programma quadro. Il primo comunicato si concludeva con un appello semplice ma chiaro: "Vista la portata delle risorse e dei territori coinvolti, si auspica una costante informazione e trasparenza in merito alle azioni attivate e attese”. Era il 30 maggio 2022 quando il comune di Villadossola sottoscriveva un accordo con l'Asl per l'utilizzo della palazzina di Via Boldrini, ipotizzata come sede futura dei laboratori per le scuole medie Bagnolini, uno dei progetti chiave del piano. Sembrava finalmente un passo concreto. Ma poi fino ad oggi il silenzio. Nel gennaio 2023, in assenza di informazioni ufficiali, di fronte alla totale assenza di informazioni ufficiali, il Pd di Villadossola tornava a sollecitare con un nuovo comunicato che si chiudeva con una domanda elementare: "È troppo chiedere un comunicato stampa con il punto della situazione per informare i cittadini?".

Nell'ottobre 2023, durante un convegno a Domodossola, il responsabile unico della Snai del Piemonte comunicava che il termine ultimo per completare i lavori dei progetti delle aree interne era fissato al 31 dicembre 2025. Il gruppo consiliare di minoranza di Villadossola esprimeva pubblicamente preoccupazioni sul rischio concreto di perdere i finanziamenti ottenuti, ma veniva tacitato dall'intera giunta dell'Unione Montana. Ora, dopo altri due anni di silenzio e solo in seguito a un nostro ulteriore comunicato, apprendiamo che "l'Accordo di Programma Quadro è stato oggetto di importanti rimodulazioni approvate dalla regione Piemonte nel dicembre 2024" e che si sta correndo contro il tempo per restare nei termini e attuare diversi dei progetti originari.

Intanto la Valle Antrona declina sempre di più. Il quadro reale che si presenta oggi in questa valle è ben sintetizzato dalla testimonianza dell’ex sindaco di Viganella Peppino Colombo, uno dei protagonisti del percorso che ha portato le Valli dell'Ossola a essere riconosciute come area interna, perché la Valle Antrona continua a perdere popolazione e servizi essenziali: “La Valle Antrona nel corso degli anni ha subito una forte trasformazione sociale e infrastrutturale, con una riduzione demografica drammatica che ha trascinato con sé la perdita di servizi importanti. Fino alla fine degli anni ’50, la popolazione aveva una stabilità demografica attorno ai 2.300 abitanti. All'ultimo censimento del 2024 ne registrava appena 1.040. Nel 2010, quando ero sindaco di Viganella, con Marzio Bartolucci sindaco di Villadossola e presidente dell'Unione Montana Valli dell'Ossola, abbiamo avviato le iniziative per far riconoscere le nostre amministrazioni tra i comuni delle Aree Interne. Il riconoscimento è arrivato nel 2016. Nell'ottobre 2021 la regione Piemonte ha approvato l'Accordo di Programma Quadro per l'Ossola da 12.027.500 euro, con importanti finanziamenti destinati anche alla mia valle. Nel novembre 2021, insieme all'Ente Parco e alle amministrazioni di valle, abbiamo coinvolto associazioni, attori istituzionali, produttori agricoli, gestori di attività turistiche e tutte le parti interessate del territorio. In tutto 40 persone di diversa rappresentanza, con le quali abbiamo prodotto il Patto di Valle, sottoscritto a giugno 2022 e formalmente inviato all'Unione Montana Valli dell'Ossola. Un documento programmatico che nasceva dal basso, dalla conoscenza diretta dei bisogni reali.

Il nostro percorso l'abbiamo fatto. Nel frattempo, però, la situazione è peggiorata. I due medici di famiglia che garantivano la presenza negli ambulatori di Antrona, Viganella, Seppiana e Montescheno, assicurando un medico per due giorni alla settimana in ogni comune, non ci sono più. I prelievi che venivano effettuati ai cittadini della Valle presso la Rsa di Montescheno oggi non si fanno più. Molti anziani vivono soli, senza un servizio di telesoccorso, e non tutti hanno un medico di famiglia. Chi è riuscito ad averlo deve recarsi a Domodossola, con tutte le difficoltà immaginabili per chi non guida più e deve dipendere da familiari o servizi che spesso non esistono. Ci sono persone anziane con gravi patologie che non riescono nemmeno a farsi prescrivere i farmaci e che, di conseguenza, rinunciano alle cure. Si prolungano così i periodi di malessere, si creano situazioni di emergenza che costringono a farsi portare al pronto soccorso o a chiamare l'ambulanza. Emergenze che stanno diventando quotidianità.

Sanità e salute sono il problema più grave per chi vive in Valle. Ma non è l'unico. Il comune di Borgomezzavalle da alcuni anni non ha più la bottega alimentare. In tutta la valle non esistono negozi di generi di prima necessità, non c'è un benzinaio, non si fa più il pane. Il trasporto pubblico è assente la domenica e nei giorni festivi. Non sono problemi di poco conto, soprattutto quando parliamo della salute e della dignità di vita dei cittadini. Le risorse delle Aree Interne destinate alla Rsa servivano proprio per attivare nuovi servizi e incrementare i servizi a domicilio. Era previsto l'infermiere di valle. Con il Patto di Valle avevamo previsto la bottega di valle, i prontobus, l'acquisto di pulmini per il trasporto scolastico e non solo. I bambini di Antrona, per andare alle scuole medie Bagnolini a Villadossola, devono prendere la corriera di linea che parte alle 7 del mattino. Dal 2021 ad oggi, un euro non è stato utilizzato per affrontare questi problemi. Se mi sento costretto a scriverlo è proprio perché avverto una distanza profonda tra chi questi problemi li vive quotidianamente e chi, dall'Unione Montana, non sembra capirli o prenderli sul serio."

Il patto di valle siglato anche dalla Unione Montana delle Valli dell’Ossola era una proposta di rimodulazione per attualizzarlo alle nuove necessità. Per quale ragione l’Umvo non ha dato pubbliche notizie sui nuovi allineamenti e sulle iniziative in corso? Il sito dell’Umvo riporta ancora, in bella evidenza, la scheda originaria con le tempistiche scadute per tutti i progetti; aggiornare il sito è troppo? Le risorse Snai si trasformeranno in “servizi reali per i cittadini” come sostenuto nel comunicato stampa? Giugno ormai è prossimo e sarà tempo di bilancio, con tanto di resoconto dettagliato rispetto a quello fatto e agli obiettivi raggiunti, comparabili con il progetto completo delle risorse, dei progetti e degli obiettivi iniziali”.