Parco Val Grande, al via la seconda fase della Carta europea del turismo sostenibile

Il Parco Nazionale della Val Grande annuncia l’avvio della fase 2 della Carta Europea del Turismo Sostenibile (Cets), un progetto strategico volto a valorizzare in modo equilibrato il turismo, la tutela dell’ambiente e lo sviluppo socio-economico delle comunità locali.

La Cets è uno strumento riconosciuto a livello europeo che sostiene le aree protette nello sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile, favorendo la collaborazione tra operatori turistici, istituzioni, residenti e visitatori attorno a una visione condivisa di gestione del territorio. Il primo ciclo di incontri dedicati alla fase 2 si è svolto il 14 gennaio presso la sala polivalente dell’ex Società Operaia di Ornavasso. L’evento ha registrato un’ampia partecipazione delle guide del parco e degli operatori delle strutture ricettive presenti nei comuni dell’area protetta, segnando un importante passo avanti nel percorso di consolidamento di pratiche di turismo sostenibile. Il Parco Nazionale della Val Grande sottolinea l’importanza di questo percorso non solo per il rafforzamento della competitività turistica dell’area, ma anche per la tutela delle sue ricchezze naturali e culturali, promuovendo un modello di gestione condivisa e rispettosa dell’ambiente. Il prossimo appuntamento è fissato per il 4 febbraio ed è dedicato agli operatori delle strutture ricettive che non hanno ancora preso parte al percorso, con l’obiettivo di estendere l’adesione alle linee guida della Cets e favorire un’azione integrata di sostenibilità.