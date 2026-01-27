Al via le iscrizioni per la terza edizione della Villavis Race

Si sono aperte ieri, lunedì 26 gennaio, le iscrizioni alla 3° edizione della “Villavis Race”, manifestazione podistica organizzata dall’Atletica Avis Ossolana in collaborazione con il comune di Villadossola, in programma a Villadossola per il prossimo 29 marzo.

La gara prevede un nuovo percorso su due distanze. Alle 9.30 una 17 km competitiva valida come campionato provinciale Fidal Vco, nello specifico “prova unica individuale Urban Trail” e “prima prova Trail a squadre”. Alle 9.35 partirà una 11 km non competitiva. Partenze e arrivo in piazza della Repubblica a Villadossola, dove è previsto il ritrovo dalle 7.30.

Il tracciato, prevalentemente pianeggiante, si estenderà nei comuni di Villadossola e Pallanzeno, su sentieri, mulattiere e ciclabili, lambendo lunghi tratti del fiume Toce. Il nuovo percorso, sia all’andata che al ritorno, costeggerà il fiume Ovesca e attraverserà la suggestiva Collina dello Sport. Per gli atleti saranno disponibili ristori lungo il percorso e all’arrivo, oltre a spogliatoi, docce e massaggi. A chiudere la manifestazione un “Polenta Party” organizzato dalla Pro Loco di Villadossola, aperto anche alla cittadinanza.

Per gli atleti di entrambe le distanze sono previsti riconoscimenti alle prime 3 donne e ai primi 3 uomini, premio speciale a una donatrice e un donatore “avisino” e premio al gruppo più numeroso. Inoltre, durante il “Polenta Party”, estrazione di diversi premi (farà fede il numero di pettorale).

Le iscrizioni si effettuano on line sul sito Wedosport.net entro le 24.00 di giovedì 26 marzo, procedura caldamente consigliata dagli organizzatori; sarà comunque possibile iscriversi il giorno della gara dalle 7.30 alle 9.00.

La manifestazione ha anche una connotazione solidale: parte del ricavato andrà all’associazione “Ossola Amica dell’Ugi”, mentre verranno raccolte scarpe usate che avranno una nuova vita grazie al Centro Aiuti per l’Etiopia di Verbania.

Il regolamento e tutte le informazioni sono reperibili sul sito https://www.traildelcalvario.com/villavis-race e sulla pagina Facebook dell’Atletica Avis Ossolana.