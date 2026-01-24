La terza di ritorno offre Piedimulera-Juventus Domo

 / Calcio

Promozione: il Gravellona opposto all'Arona, l'Ornavassese in casa del Quincitava

Spicca Piedimulera – Juventus Domo nella terza di ritorno in Promozione. Con la squadra di Poma che fatica a tirarsi fuori dall’impaccio del fondo classifica e quella di Nino che nelle ultime due partite ha rallentato il passo nonostante non avesse di fronte delle corazzate.

E’ un derby, quindi da prendere con le molle. All’andata finì 4 a 2 per i granata.

La giornata propone: Gravellona-Arona; Quincitava-Ornavassese; Union Novara-Banchette Colleretto; Gattinara-Casale; Ceversama-Dufour Varallo; Orizzonti Canavese-Lupetti Bianchi Trino;  Ivrea-Virtus Vercelli,

La classifica: Casale 45; Juventus Domo 35;  Dufour Varallo 32; Quincitava 30; Banchette Colleretto 26;  Gattinara, Lupetti Trino 25; Ivrea 24; Arona 23; Ornavassese, Orizzonti Canavese 21;  Virtus Vercelli 19; Ceversama 16; Union Novara 15; Piedimulera 13; Gravellona 4.

