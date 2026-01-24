Tre punti preziosi per il Vogogna nel recupero contro l'Esio

Una doppietta di Schirru (entrambi i gol su rigore) e la rete di Specolizzi danno la vittoria al Vogogna nel recupero di Prima Categoria. Mercoledì sera, la partita - rinviata due domeniche fa - ha visto i ragazzi di Rampi conquistare tre punti preziosi battendo l’Esio Verbania per 3 a 1.
Per l’Esio una sconfitta che lo lascia penultimo in classifica a 12 punti mentre il Vogogna sale a 16 a ridosso di Carpignano e Sizzano.
In campo ieri sera al ‘Curotti’ anche Virtus Villa, opposta al Cameri. E’ finita 0 a 0. Un punto che serve più ali novaresi poco sopra il livello dei play out mentre gli ossolani restano quinti a tre punti dal Dormelletto.
Si torna in campo domenica con questo programma: Cannobiese-Feriolo; Virtus Villa-Agrano; Bagnella-Esio; Quaronese-Vogogna; Varzese-Cameri; Sizzano-Dormelletto; Carpignano-Momo; Omegna-Romagnano.
Classifica: Feriolo 40; Momo 33; Bagnella 31; Dormelletto 30; Virtus Villa 27; Quaronese, Omegna, Varzese 24; Cannobiese 22; Sizzano 21; Cameri 19; Carpignano 17; Vogogna 16; Romagnano 14; Esio Verbania 12; Agrano 9.