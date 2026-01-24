 / Calcio

Calcio | 24 gennaio 2026, 15:02

Tre punti preziosi per il Vogogna nel recupero contro l'Esio

Prima Categoria, domani la terza giornata di ritorno col Villa che dopo il pari nel recupero infrasettimanale riceve l'Agrano

Una doppietta di Schirru (entrambi i gol su rigore) e la rete di Specolizzi danno la vittoria al Vogogna nel recupero di Prima Categoria. Mercoledì sera, la partita -  rinviata due domeniche fa -  ha visto i ragazzi di Rampi conquistare tre punti preziosi battendo l’Esio Verbania per 3 a 1.

Per l’Esio una sconfitta che lo lascia penultimo in classifica a 12 punti mentre il Vogogna sale a 16 a ridosso di Carpignano e Sizzano.

In campo ieri sera al ‘Curotti’ anche Virtus Villa, opposta al Cameri. E’ finita  0 a 0. Un punto che serve più ali novaresi  poco sopra il livello dei play out mentre gli ossolani restano quinti a tre punti dal Dormelletto.

Si torna in campo domenica con questo programma: Cannobiese-Feriolo; Virtus Villa-Agrano; Bagnella-Esio; Quaronese-Vogogna; Varzese-Cameri; Sizzano-Dormelletto; Carpignano-Momo;  Omegna-Romagnano.

Classifica: Feriolo 40; Momo 33; Bagnella 31; Dormelletto 30; Virtus Villa 27; Quaronese, Omegna, Varzese 24;  Cannobiese 22; Sizzano 21; Cameri 19; Carpignano 17; Vogogna 16; Romagnano 14; Esio Verbania 12; Agrano 9.

re.ba.

