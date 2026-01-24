 / Sport

Successo per il torneo provinciale di baskin: trionfo per il liceo Cavalieri FOTO E VIDEO

Il quadrangolare che ha coinvolto le scuole del territorio si è tenuto al Pala Cipir di Gravellona Toce

Il Pala Cipir ha ospitato le fasi finali del torneo provinciale di baskin riservato alle scuole superiori. Un bel quadrangolare, che dovrebbe avere un seguito nei prossimi mesi. Il successo è andato al liceo Cavalieri di Verbania che nella finale ha battuto il Ferrini Franzosini: terzo posto per il Gobetti di Omegna, quindi il Marconi di Domodossola.

“È stato l'atto conclusivo di un progetto decisamente riuscito - le parole di Fabio Marzorati, referente dell'iniziativa con Azzurra Basket Vco - e la partecipazione da parte di insegnanti e ragazzi è stata esemplare. Il baskin è nato nelle scuole e qui può trovare terreno fertile: siamo decisamente soddisfatti e l'auspicio è che sempre più ragazzi si avvicinino a questo sport che favorisce come nessuno l'inclusione vera e non di facciata”.

Daniele Piovera

