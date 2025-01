In Italia 10 giorni di gelo in meno nel 2023

Nel 2023, l'Italia ha registrato una significativa diminuzione dei giorni di gelo, con circa dieci giorni in meno rispetto alla media del trentennio 1991-2021. Questo dato, evidenziato dall'indicatore "Giorni con Gelo" della Banca Dati Indicatori Ambientali dell'Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), conferma un trend preoccupante legato ai cambiamenti climatici.

Il parametro analizzato si basa sul numero di giorni in cui la temperatura minima scende sotto i 0°C, un indicatore fondamentale per monitorare l’evoluzione del clima. Con i dieci giorni di gelo in meno rispetto alla media storica, il 2023 si colloca al terzo posto tra gli anni con il minor numero di giorni gelati della serie storica, un segno evidente di un riscaldamento globale in corso.

Questo calo delle gelate è un segnale preoccupante per gli esperti, poiché si inserisce in un quadro di lungo periodo dove, a eccezione del 2017, gli ultimi dieci anni hanno visto una continua riduzione dei giorni con temperature sotto lo zero. I dati raccolti, infatti, sono in linea con le tendenze globali di riscaldamento, che vedono il contrasto del cambiamento climatico come una delle principali sfide internazionali.

Lo studio dell'Ispra utilizza un rigoroso metodo di confronto, analizzando la temperatura minima giornaliera e confrontandola con la soglia di 0°C. Questo processo consente di determinare con precisione i giorni con gelo, utilizzando dati validati tramite specifici controlli.