Cronaca | 28 gennaio 2026, 08:33

Tragedia in Canton Ticino. Morta una donna, ferito gravemente un italiano

Il fatto di sangue è avvenuto stanotte in un appartamento a Bellinzona: una 46enne svizzera ha perso la vita, mentre il 61enne nostro connazionale è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Fermato un 24enne elvetico, in corso le indagini

Questa notte poco prima delle 3.30 in un appartamento in via Mirasole a Bellinzona vi è stato un fatto di sangue. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Bellinzona, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde Bellinzona, che hanno prestato le prime cure a due persone, una donna e un uomo. 

Nonostante i tentativi di rianimazione, la donna, una 46enne cittadina svizzera domiciliata nella regione, è deceduta a causa delle gravi ferite riportate, mentre un 61enne cittadino italiano residente nella regione è stato trasportato in ambulanza in ospedale e versa in gravi condizioni. 

Una terza persona, un 24enne cittadino svizzero domiciliato nella regione, è stata fermata. Quest'ultimo non ha riportato ferite. Sono in corso accertamenti per stabilire cause e modalità di quanto avvenuto.

Redazione

