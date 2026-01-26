Arrestato 57enne ossolano: deve scontare una pena per guida in stato di ebbrezza

I Carabinieri della Stazione di Bannio Anzino, nel corso di controlli, hanno rintracciato e dato esecuzione a un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Torino, traendo in arresto un cittadino ossolano di 57 anni, che doveva espiare una pena definitiva di cinque mesi e dieci giorni di reclusione per una violazione al Codice della Strada relativo alla guida in stato di ebbrezza, commessa nel 2019.
lunedì 26 gennaio
domenica 25 gennaio
sabato 24 gennaio
venerdì 23 gennaio
giovedì 22 gennaio
mercoledì 21 gennaio
