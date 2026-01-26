Arrestato 57enne ossolano: deve scontare una pena per guida in stato di ebbrezza

I Carabinieri della Stazione di Bannio Anzino, nel corso di controlli, hanno rintracciato e dato esecuzione a un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Torino, traendo in arresto un cittadino ossolano di 57 anni, che doveva espiare una pena definitiva di cinque mesi e dieci giorni di reclusione per una violazione al Codice della Strada relativo alla guida in stato di ebbrezza, commessa nel 2019.