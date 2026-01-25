In Ticino la base della banda che trafficava droga tra Svizzera e Italia

Era in Canton Ticino la base della banda che trafficava droga tra Svizzera e Italia. Proprio in Ticino è finito in mantelle il capo della banda sgominata grazie alla collaborazione tra autorità di Berna e Roma.

Lo riporta la Radiotelevisione della Svizzera. Secondo gli investigatori, l’organizzazione ''muoveva'' cocaina, marijuana e hashish. La droga veniva acquistata in Spagna e nel Nord Europa, trasportata in Italia da corrieri e destinata principalmente alle Marche, dove complici locali la rivendevano soprattutto all’ingrosso.

La notizia è stata diffusa dalla Guardia di Finanza italiana che ha lavorato in collaborazione con la polizia cantonale ticinese e con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

Si tratterebbe di una organizzazione albanese attiva da anni nel traffico di droga, organizzazione che prima di trasferirsi in Ticino operava dall’Italia.

L’operazione risale al 15 gennaio quando è stato fatto un arresto e sono state perquisite le abitazioni degli indagati e sequestrate attività commerciali utilizzate come copertura, in Svizzera, in Italia e in Danimarca.