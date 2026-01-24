Valanga sotto lo Schilthorn: due scialpinisti travolti sul Sempione. Ferita una donna di 33 anni

Paura nella giornata di mercoledì 21 gennaio 2026 sul Passo del Sempione, dove una valanga si è staccata sotto lo Schilthorn travolgendo due scialpinisti. Una delle due persone coinvolte è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale.

Secondo quanto ricostruito, i due scialpinisti erano partiti in mattinata dal Sempione con l’obiettivo di raggiungere la vetta dello Schilthorn. Dopo aver completato la salita, hanno iniziato la discesa intorno alle 13.45, seguendo lo stesso itinerario utilizzato per la risalita, nella zona denominata “Schilte”.

A un’altitudine di circa 2.650 metri, si è improvvisamente staccata una valanga che ha trascinato entrambi i randonneurs. Uno dei due è riuscito a liberarsi autonomamente e ha immediatamente dato l’allarme, permettendo l’attivazione dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Organizzazione cantonale vallesana dei soccorsi (OCVS), con il supporto di tre specialisti del salvataggio e tre unità cinofile da valanga. Le squadre hanno raggiunto l’area dell’incidente a bordo di tre elicotteri di Air Zermatt.

I soccorritori hanno localizzato la donna sepolta sotto la neve, una cittadina svizzera di 33 anni, e l’hanno estratta dalla massa nevosa. Dopo le prime cure prestate sul posto, la donna è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Sion.

Il Ministero pubblico ha aperto un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.