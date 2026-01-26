Controlli dei carabinieri nel VCO: sanzioni a due esercizi commerciali

Nello scorso fine settimana i controlli effettuati dai Carabinieri del Comando Provinciale, finalizzati in particolare al contrasto delle condotte di guida pericolose, dell’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, nonché alla verifica del rispetto della normativa da parte degli esercizi pubblici, hanno portato all’arresto di una persona e alla denuncia in stato di libertà di 5 persone nonché alla contestazione di illeciti amministrativi nei confronti di 2 esercizi commerciali.

Le violazioni amministrative hanno riguardato due esercizi di panificazione ubicati in Ossola. In un caso, a seguito di un’ispezione congiunta effettuata dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dai Carabinieri Forestali, è stata accertata la presenza di un lavoratore in “nero”, al titolare è stata pertanto comminata una sanzione amministrativa pari a euro 6.400. nell’altro esercizio i Carabinieri Forestali, hanno rinvenuto alimenti scaduti: La merce è stata sottoposta a sequestro e il titolare è stato sanzionato amministrativamente per un importo di euro 10.000.