Albero cade sulla Statale 549 a Bannio Anzino: intervento dei Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio i Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola sono intervenuti nel Comune di Bannio Anzino per la caduta di una pianta sulla sede stradale, in località Pontegrande. La squadra del Distaccamento di Macugnaga ha provveduto al taglio e alla rimozione del tronco e dei rami che invadevano una corsia della Strada Statale 549 della Valle Anzasca. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Bannio Anzino, che hanno gestito la viabilità durante l’intervento.